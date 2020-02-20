24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Українці розробили поштомат для підігріву їжі: як він працює

- Читать новость на русском
Поштомат для підігріву їжі / ain.ua

IT-компанія OMNIC розробили пристрій, який автоматизує роботу вуличних закладів швидкого харчування. Це такий собі "поштомат" для їжі із двостороннім завантаженням. Тобто можна замовити і оплатити їжу і самостійно забрати її.

Як передає ain.ua, ця розробка дає змогу виключити взаємодію зі співробітником закладу під час замовлення їжі.

До теми: 11 українських IT-компаній увійшли до сотні найкращих аутсорсерів світу

"Під час автоматизації ви вводите номер замовлення, співробітник на складі доставляє товар в клітинку і ви отримуєте повідомлення з кодом відкриття вашої комірки", – розповіла директор з розвитку OMNIC Анна Снітко.

За її словами, вартість впровадження такої системи стартує від 10 тисяч доларів, залежно від кількості осередків, бізнес-процесів і рівня автоматизації.

Наразі така система впроваджена на території київського ВДНГ на базі простору OmniCampus. У ньому можна купити бургери та десерти.

Українці розробили поштомат для підігріву їжі

Такий поштомат для підігріву їжі вже є у Києві

Як це працює система:

  • Клієнт створює замовлення через термінал і оплачує;
  • Замовлення отримують співробітники і готують його;
  • Коли замовлення приготували, то його кладуть в клітинку (back door);
  • Клієнт отримує повідомлення і забирає його зі свого боку.

Що відомо про OMNIC? Це українська IT-компанія, яка працює над розробкою рішень для самообслуговування в сферах ритейлу та логістики. За 7 років роботи компанія зареєструвала 42 патенти, при чому не лише в Україні, але й в Білорусі, Франції, Польщі та США. П Серед найбільших замовників OMNIC: Carrefour, "Нова Пошта", Justin, Rozetka, Meest Express.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
сьогодні
Теги: Новини Техно Техно Новини Києва IT-бізнес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:03 Доповнена та віртуальна реальності: що це таке, та який вплив на мозок
Ірина Полицька
сьогодні 10:05 Як заблокувати номер телефону на Android та iOS: поради
Назар Токар
18 лютого 10:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху засновника Amazon
Анастасія Можаровська
17 лютого 14:03 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
Анастасія Можаровська
16 лютого 22:07 10 цікавих фактів про Facebook
Ірина Полицька
Новини
Більше новин
Залиште відгук