Українці розробили поштомат для підігріву їжі: як він працює

IT-компанія OMNIC розробили пристрій, який автоматизує роботу вуличних закладів швидкого харчування. Це такий собі "поштомат" для їжі із двостороннім завантаженням. Тобто можна замовити і оплатити їжу і самостійно забрати її.

Як передає ain.ua, ця розробка дає змогу виключити взаємодію зі співробітником закладу під час замовлення їжі.

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"Під час автоматизації ви вводите номер замовлення, співробітник на складі доставляє товар в клітинку і ви отримуєте повідомлення з кодом відкриття вашої комірки", – розповіла директор з розвитку OMNIC Анна Снітко.

За її словами, вартість впровадження такої системи стартує від 10 тисяч доларів, залежно від кількості осередків, бізнес-процесів і рівня автоматизації.

Наразі така система впроваджена на території київського ВДНГ на базі простору OmniCampus. У ньому можна купити бургери та десерти.

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Як це працює система:

Клієнт створює замовлення через термінал і оплачує;

Замовлення отримують співробітники і готують його;

Коли замовлення приготували, то його кладуть в клітинку (back door);

Клієнт отримує повідомлення і забирає його зі свого боку.

Що відомо про OMNIC? Це українська IT-компанія, яка працює над розробкою рішень для самообслуговування в сферах ритейлу та логістики. За 7 років роботи компанія зареєструвала 42 патенти, при чому не лише в Україні, але й в Білорусі, Франції, Польщі та США. П Серед найбільших замовників OMNIC: Carrefour, "Нова Пошта", Justin, Rozetka, Meest Express.

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