Українці розробили робота-поліцейського: що він вміє

Українська компанія "Інфоком ЛТД" розробила робота, який можна використовувати для дистанційного патрулювання вулиць. Це дасть змогу зменшити контакти між поліцейськими і громадянами під час карантину.

Як передає ldc.org.ua, цей робот може патрулювати вулиці і навіть застосовувати сльозогінний газ.

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Робота-поліцейського "Інфоком ЛТД" розробила на основі власної роботизованої платформи "Скорпіон".

Де застосовувати

Машина може автономно рухатися по заданому маршруту та оминати перешкоди. Управління може виконувати людина, що стоїть на платформі, або ж дистанційно – за допомогою мобільного додатку або жестами і голосом.

Такий поліцейський особливо актуальний під час пандемії / ldc.org.ua

Робот додатково укомплектований таким обладнанням:

балоном зі сльозогінним газом

стробоскопом-мигалкою і маячком

монітором, гучним зв'язком і мікрофоном для спілкування

радаром

тепловізором для вимірювання температури тіла людини

камерою з кутом огляду 360 градусів та 30-ти кратним зумом

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