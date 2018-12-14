Українці скорили Британію: чому стартап Poptop зумів залучити 22 мільйони гривень інвестицій

Створений українцями Євгеном Шестопалом і Гнатом Тхоровським стартап Poptop зумів залучити 780 тисяч доларів (21,7 мільйона гривень) інвестицій. Відтак платформа вийшла на окупність і засновники ці гроші у динамічний розвиток: розширити штат, покращити маркетинг і впровадити нові технології.

Про це головний виконавчий директор (CEO) Poptop Євген Шестопал розповів у коментарі ресурсу AIN.

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За словами засновника платформи, гроші надійшли від Спільноти ангельських інвесторів Dow Schofield Watts (понад 30 ангельських інвесторів), приватного інвестора Рода Балмера та британського фонду Northstar Ventures.

Зауважимо, що Род Балмер, який інвестував у стартап на правах ангельського інвестора, займе позицію non-executive (незалежний директор) у раді директорів компанії та допомагатиме у розвитку проекту. Раніше британець працював виконавчим директором великої міжнародної компанії Co-op Group, число співробітників якої тільки в Британії перевищувало 70 тисяч осіб, а віднедавна займається приватними інвестиціями.

Як переконує Шестопал, це вже не перші залучені кошти – зокрема, у 2017 році стартап залучив 120 тисяч фунтів (4,1 мільйона гривень) від Northstar Ventures і засновника компанії Ciklum Торбена Майгарда. Останній також у 2015 році інвестував ще 30 тисяч доларів (832 тисячі гривень).

Poptop уже вийшов на окупність. Інвестиції залучалися для більш динамічного розвитку стартапу. Таким чином, гроші буде витрачено на кілька напрямків. Це, зокрема розробка та впровадження нових технологій, як, до прикладу, функція миттєвого бронювання. Частину витрачених коштів буде спрямовано і на маркетинг Poptop на британському та глобальному ринках, оскільки у майбутньому стартап планує виходити на міжнародний ринок. Також інвестуємо у набір команди – у наступному році ми плануємо вирости за кількістю людей утричі: до 40-45 осіб. Набирати ж людей будемо у офіси як у Києві, так і у Ньюкаслі. В Україні стартап є зацікавленим у розробниках, продакт-менеджерах, дизайнерах, data-аналітиках, а також людях для команди маркетингу,

– каже він.

Що таке Poptop? Це онлайн-платформа для планування заходів, що працює на ринку Британії (основний), а також України (допоміжний). Схема роботи така: клієнт розміщує запит про надання послуг на захід (в основному це сфера розваг – організація кейтерингу, трансфер, музичний супровід) на платформі, а виконавець отримує там заявку та береться за її виконання. Стартап отримує комісію від виконавця у розмірі 7% від вартості замовлення. Додатковий заробіток йде за рахунок необов'язкової premium-підписки для виконавців: оформивши підписку, можна отримувати більше замовлень.

Заснували стартап два українця – Євген Шестопал (CEO) і Гнат Тхоровський (CTO) у 2014 році в Україні, а у 2015-му Poptop запустили на британський ринок. Тоді він був більш перспективним для розвитку, оскільки основна маса замовлень приходить звідти. Зараз у стартапі – 15 співробітників і два офіси: в Києві та британському місті Ньюкасл.

CEO Poptop водночас зауважив, що індустрія планування та організації івентів є досить застарілою.

Наша ідея полягає у тому, щоб зробити бронювання послуги миттєвим. За аналогією з Booking.com: вибрав готель, ввів карту та все готово. Я не хочу нічого чекати – мені потрібно знати все тут і зараз. Відтак, усередині команди розроблено спеціальний калькулятор, який на основі введених клієнтом параметрів відразу видає ціну та якщо вона підходить, то формується бронювання. Також ми працюємо над збором пакетних пропозицій та їхнім продажем. Наприклад, весілля. Окремо це кілька послуг: оформлення локації, музика, трансфер, кейтеринг тощо. Зараз клієнт замовляє все окремо. Ми ж плануємо зібрати повний "пакет" послуг і продати все разом,

– розповів він.

Також Шестопал додав, що зараз на ринку Британії подібної до Poptop послуги немає, а її впровадження дозволить активніше розвиватися та отримати більше замовлень за рахунок збільшення конверсії клієнтів.

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"Ми – продуктовий стартап, у нас є своя платформа. Тому нам потрібні люди, які готові влитись у роботу відразу. Ми залучили кошти та плануємо агресивно наймати людей, закривати десятки позицій в Україні та Британії. Зараз для мене – це одне з першочергових завдань," – підсумував Шестопал.

Нагадаємо, нещодавно американська компанія Snap, яка розробила месенджер Snapchat, купила стартап Teleport Future Technologies, відомий за додатком Teleport, що реалістично змінює колір волосся на фото. СЕО та співзасновник платформи – 20-річний українець Владислав Уразов.

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