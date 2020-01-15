Українці створили додаток Doublicat, який переносить обличчя на гіфки: деталі

Український стартап RefaceAI працює над мобільним додатком Doublicat. За допомогою цього додатку користувач отримає можливість перенести своє обличчя на гіфку, замінивши обличчя героя із серіалу чи фільму.

Як повідомляє AIN.UA, наразі проєкт українських розробників вийшов на ProductHunt.

Цікаво: День народження Вікіпедії: те, чого ви могли не знати про популярну енциклопедію

Що відомо про RefaceAI

Компанію заснували Роман Могильний, Олесь Петрів і Ярослав Бойко в 2011 році, тоді вона називалася Neocortext. Спочатку команда займалася машинним навчанням, від роботи з семантикою тексту до візуального контенту. Тепер компанія зосередилася на своїй AI-технології заміни облич.

Офіс розробки RefaceAI знаходиться в Києві. Зараз команда також закриває раунд інвестицій.

Що відомо про додаток Doublicat

У мобільному додатку можна створювати гіфки з популярних фільмів, серіалів з собою в "головній ролі". Для цього потрібно зробити селфі і додаток сам накладе фото на відео.

Як працює додаток Doublicat – дивіться відео

Зараз в Doublicat є набір гіфок, а також тести "Хто ти?" з серіалів Friends, Sillicon Valley, Game of Thrones і фільмів Star Wars.

На відміну від інших додатків для заміни облич, ми не використовуємо CGI або 3D-моделювання. Наша технологія заснована тільки на штучному інтелекті. В його основі лежить метод машинного навчання GAN (Generative Adversary Nets), завдяки йому гіфки виглядають такими реалістичними,

– зазначили представники компанії.

Співпраця з іншими компаніями

Читайте також: Приховані функції Google Chrome, які скоро зникнуть

Стартап вже працював з компаніями з індустрії розваг, кіно, реклами. Наприклад, їх технологія RefaceAI використовувалася в "кіноселфі" в додатку Multiplex: там можна було створювати свої фото в образі героїв "Володаря перснів", "Гаррі Поттера", "Термінатора" та інших.

Вихід на ProductHunt

На ProductHunt команда вийшла, щоб провести таким чином публічний запуск проєкту і розповісти про технології. До цього додаток був в публічному доступі для тесту, користувачі за цей час зробили близько мільйона гіфок.

Що таке ProductHunt? Це веб-сайт, який дозволяє користувачам ділитись і знаходити нові продукти. Користувачі розміщують свої продукти на сайті в формі щоденного списку. Також працює система коментарів та голосування як на сайтах Hacker News чи Reddit. Продукти, що отримали найбільше балів протягом дня піднімаються вгору денного списку.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно