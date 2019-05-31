Українці створили гру This Land Is My Land: трейлер

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This Land Is My Land
This Land Is My Land / polygon.com

Українська команда Game Labs розробила гру This Land Is My Land про дикий захід. Кияни вже представили трейлер екшину. Також доступна рання версія гри.

Як пише видання tehnot.com, за сюжетом гравця переносить на американський Дикий Захід і пропонує спробувати себе у ролі індіанця, який захищає свою землю від колоністів.

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Як можна побачити у трейлері, у грі можна спробувати бої, переміщення пішки та верхи, а також елементи стелсу.

Окрім того, гравець зможе розв’язувати проблеми та досягати цілей у різні способи. Штучний інтелект адаптуватиметься під його дії і перемога не буде легкою.

Гра This Land Is My Land: трейлер 

Під час кожного проходження гра створюватиме унікальний відкритий світ: міста будуть розбудовуватися по-іншому, розташування таборів змінюватиметься, а патрулі будуть обирати нові маршрути.

Дата релізу. Розробники обіцяють, що гра має з'явитись у Steam восени 2019 року. При цьому This Land Is My Land вже доступна для попереднього замовлення. Її можна замовити за 34,99 доларів (900 гривень).

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Теги: Техно Ігри
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