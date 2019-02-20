Українці створили кобуру для смартфона

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Чохол Phonster Z
Чохол Phonster Z / ain.ua

Одеська команда AGE випустила нову версію кобури для смартфонів під назвою Phonster Z. Новинку представили на спільнокошті Kickstarter. Всього за добу розробка зібрала у шість разів більше від початку заявленої суми.

Ain.ua повідомляє, що українці зібрали на Kickstarter 30 000 доларів.

Phonster Z – це чохол для смартфона. У ньому можна зберігати й інші речі. Він виготовлений із еко-шкіри і має форму кобури. Також розробники додали деякі металеві деталі для надійнішого кріплення.

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Також чохол став водонепроникним.

Разом з цим AGE випустила сумку Phonster Z Tablet, яку можна носити на грудях або через плече. У такій сумці можна розмістити смартфон, павербанк, зарядку, а також документи або щось подібне.

Сумка Phonster Z Tablet

Сумка Phonster Z Tablet

Новинки надійдуть у продаж у травні 2019 року.

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Теги: Техно Смартфони Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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