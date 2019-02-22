Українці створили офісний органайзер з бездротовою зарядкою

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Органайзер Stealtho
Органайзер Stealtho / kickstarter.com

Українська команда випустила цікавий девайс - настільний органайзер Stealtho для офісного столу. Його представили на спільнокошті Kickstarter та за добу розробка зібрала необхідні 20 000 доларів.

Наразі на рахунку компанії вже понад 26 тисяч доларів.

До речі, це вже не перший успішний проект українців на Kickstarter. У минулому році команда представила інноваційні колеса для офісних стільців. Цьому проектові теж вдалось зібрати необхідну кількість коштів.

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Що "вміє" Stealtho. Це модульний настільний органайзер для паперів, канцелярії і гаджетів. Його можна використовувати як:

  1. Порт для підключення техніки;
  2. Підставку для навушників;
  3. Дошку для написання заміток;
  4. Підставку для документів;
  5. Підставку для канцелярії.

Stealtho

Stealtho має бездротову зарядку

Та одна із дійсно вагомих переваг органайзера - бездротова зарядка. Більшість сучасних флагманських смартфонів, а також інші девайси можуть заряджатись за її допомогою

Ціна. Вартість органайзера стартує від 69 доларів (майже 2 тисячі гривень). Але вже після кампанії вартість пристрою буде становити 180 доларів (5 тисяч гривень). Новинка надійде у продаж орієнтовно у серпні.

Stealtho

Stealtho допоможе систематизувати роботу

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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