Українці створили принтер, що друкує людські кістки

Український стартап Kwambio разом ізфондом WeFund Ventures випустили 3D-принтер, що може друкувати людські кістки та органи. Проект отримав назву ADAM.

Як повідомив генеральний директор Kwambio та CEO проекту Володимир Усов, проект ADAM включає в себе кілька напрямків. Інформацію передає ain.ua.

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Так, перший напрямок ADAM – це розробка технології друку біологічних кісткових структур за допомогою 3D-друку.

Другий напрямок – робота над запуском платформи, яка дасть змогу створити свій віртуальний атлас тіла з 3D-сканів, знімків КТ і МРТ. Платформа буде давати швидкий доступ до даних тіла людини і дасть змогу роздрукувати необхідну кістку або орган для пацієнта вже у лікарні.

Третій напрямок – це створення разом із партнерами двох нових біоматеріалів: керамічне біоскло і модифікований біополімер. Вони будуть використовуватися для друку різних типів кісток, а також, з часом, м'яких тканин, судин і складних органів.

Усі матеріали вже пройшли тестування у Швеції, зараз вони проходять доклінічні дослідження в Україні.

"ADAM – перша в світі можливість друкувати органічні кістки. Наша мета – допомогти людям врятувати життя", – кажуть розробники.

Як працює проект ADAM

Що відомо про Kwambio? Це український стартап, що працює в Одесі. Він займається виробництвом 3D-принтерів і керамічних деталей. Серед клієнтів Kwambio – General Electric, Airbus і інші компанії. Стартап навіть співпрацював з Tesla і NASA.

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