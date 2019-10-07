Українці створили стартап, що покращує обслуговування у кафе

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Українці створили стартап QRWaiter
Українці створили стартап QRWaiter / posteat.ua

Студенти із Ужгорода розробили стратап, який оптимізує сферу обслуговування. Він отримав назву QRWaiter. За його допомогою можна оформити замовлення, змінити офіціанта, дізнатися час подання замовленої страви і розрахуватися.

Як пише видання posteat.ua, додаток надає доступ до меню закладів онлайн.

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Для чого він потрібен? Щоб покращити сервіс у закладах. Ідея до хлопців прийшла тоді, коли одному із них переплутали замовлення в кафе.

Наразі застосунок QRWaiter працює у шести закладах Ужгорода. При чому зараз доступна безкоштовна підписка на два тижні. Далі вона стає платною. Для закладів вартість QRWaiter на десять столиків складає 20 доларів (500 гривень).

Як користуватись? Аби запустити опції на QRWaiter, користувачеві потрібно відсканувати QR-код. Після цього користувач отримає доступ до меню закладу. Через додаток можна зробити замовлення, який бармен або кухар побачить у Telegram. Якщо час очікування страви або напою перевищено – співробітник отримує нагадування.

Додаток доступний для пристроїв на базі iOS або Android.

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Додатки
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