Українці створили цифровий помічник для працівників корпорацій

Українські розробники із компанії D2 спільно із експертом HR-ринку Михайлом Притулою презентували унікальний для українського ринку продукт – PeoplePartner.Ai. Це такий собі персональний цифровий помічник.

Про це Техно 24 розповіли організатори проекту.

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Що таке PeoplePartner.Ai?Це інтерактивна двостороння система з діалоговим інтерфейсом, яка підвищує ефективність роботи багатьох процесів в компанії. Система оснащена штучним інтелектом і здатна до самонавчання.

Система стає персональним асистентом для співробітника. Кожен працівник має доступ до особистого кабінету, де відображуються новини компанії, де він може пройти навчання. Також там можна ставити цілі і планувати кар'єрний ріст.

Окрім того, керівник зможе отримувати інтерактивну статистику.

PeoplePartner.Ai формує цифровий паспорт співробітника, збирає персональні дані, поведінкові ознаки, нараховує бали і бонуси тощо. При чому ця база не тільки пов'язує співробітників, але і дає змогу об'єднати всі системи як всередині самого підприємства, так і за його межами.

Ціна. Вартість з обслуговування системи складає від 1 долар за місяць за співробітника.

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