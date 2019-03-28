Українці створили унікальний старт-ап: більше не потрібно турбуватись за питну воду

Пристрій вимірює кількість води у бутлях і заздалегідь пропонує господареві замовити доставку води.

Український стартап Ally представив однойменну підставку для бутлів води, яка робить так, щоб в офісі ніколи не закінчувалася вода. Про це повідомляє AIN.ua.

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Підставка встановлюється під бутль і конектиться до Wi-Fi. Коли вода закінчуватиметься, ґаджет відправить повідомлення власникові в месенджер: Telegram, Viber або Messenger, з пропозицією замовити нову. Через чат-бота Ally автоматично запропонує час доставки і сформує замовлення, а користувачеві потрібно буде тільки підтвердити списання коштів.

Творці відзначають, що підставка з часом починає розуміти, в який час власник найактивніше п'є воду і тоді починає пропонувати найоптимальніший час доставки.



У компанії Ally сьогодні працюють 7 людей

Стартап Ally заснували Роман Калісецький, співзасновник IT-компанії Artua, а також офіцери запасу Павло Клименко та Роман Світлик. Всього в команді зараз працює сім осіб.

Ідею розумної підставки придумав Роман Калісецький. У його офісі були проблеми з доставкою води і щоб розв'язати цю проблему, Роман придумав примітивні ваги, які аналізували наповненість бутля і автоматично відправляли замовлення в інтернет-магазин. Через півроку він зауважив, що споживання води в офісі збільшилася на 40% – і зрозумів, що це може бути вигідно компаніям з цієї сфери.

Команда провела близько 20 інтерв'ю з потенційними клієнтами і визначила дві головні проблеми при доставці води:

клієнтам набридають телефонні дзвінки для оформлення замовлення

воду привозять в невідповідний час.

Навколо цих моментів і будувалася пропозиція стартапу. Засновники Ally звернулися з ідеєю до компанії IDS Borjomi Ukraine, яка займається доставкою води "Аляска" та "Моршинська". Після переговорів стартап отримав можливість працювати з інформаційною системою компанії і продовжив розвивати продукт.



Українці створили унікальний старт-ап, що полегшить доставку води

У команді відзначають, що сума інвестицій в Ally обчислюється "сотнями тисяч доларів". Зараз стартап обслуговує більше, ніж 80 клієнтів – це як звичайні користувачі, так і корпоративні. До того ж Ally виробив першу партію з 1 тисячі підставок і вже вийшов з нею в продаж.

Стартап веде переговори про закупівлю великої партії. Продуктом також зацікавилися компанії з Європи і ОАЕ. Крім цього, команда працює над аналогічним пристроєм для кулерів.

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