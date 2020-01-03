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Українці з Firefly Aerospace долучились до розробки ракети, яку невдовзі виведуть на орбіту

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Українська та американська команди тестують ракету-носій Alpha / Firefly Aerospace

Американська аерокосмічна компанія Firefly Aerospace, з підрозділом в Україні, розпочала випробування першого ступеню ракети-носія Alpha. Це є останньою важливою стадією завершення розробки перед пуском, який попередньо запланований на 19 лютого.

Тестування проходять в Остіні, штат Техас, США. У пресслужбі українського підрозділу Firefly Aerospace розповіли Техно 24 деталі випробувань та чим займається український підрозділ.

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Випробування ракети Alpha

На стенді Firefly TS2 встановили чотири двигуни Reaver. Невдовзі фахівці проведуть тестування на "гарячому вогні", які завершаться багаторазовими 165-секундними відпрацюваннями повного робочого циклу.


Firefly Aerospace проводить важливі випробування ракети Alpha

Чим займається український підрозділ Firefly Aerospace

У Дніпрі Firefly Aerospace має власний R&D-центр та цех експериментального виробництва малих ракетних вузлів з подальшим лабораторним тестуванням. Цех займається розробкою елементів ракети та їх безпосереднім тестуванням перед відправкою в США.

Американська й українська команди посилено готують ракету-носій Alpha до запуску, яка зможе доставити до 1000 кг корисного вантажу на низьку навколоземну орбіту і до 600 кг – на сонячно-синхронну. Запуск відбудеться на авіабазі Ванденберг у Каліфорнії, яка є базою з космодромом військово-повітряних сил США, 
– говорить керівник українського підрозділу компанії Олександр Дондік.


Український підрозділ розробляє й тестує елементи ракети Alpha

Що відомо про Firefly Aerospace?Головним інвестором Firefly Aerospace є венчурний фонд Noosphere Ventures, керуючим партнером якого є український бізнесмен Макс Поляков. Компанія співпрацює з NASA, військово-повітряними силами США, Aerojet Rocketdyne та іншими.

Компанія входить у ТОП перспективних космічних компаній за версією Bloomberg, а популярне американське видання SpaceNews назвало Firefly Aerospace "проривом року".

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Космос
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