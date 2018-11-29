Українці запустили сервіс, що покращує резюме

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Relocate.me запустили сервіс, що покращує резюме
Relocate.me запустили сервіс, що покращує резюме / betapage.co

Українська команда Relocate.me у 2017 році запустила платформу для пошуку IT-роботи по всьому світу. Зараз компанія проаналізувала роботу платформи та зробила висновок, що, резюме багатьох кандидатів не ідеальне і його можна підкорегувати.

Як пише видання ain.ua, саме з цією метою компанія запустила сервіс CV Compiler.

Нова платформа працює на базі машинного навчання для аналізу і поліпшення резюме кандидатів. Для роботи сервісу команда оцифрувала частину поради з книги The Google Resume, а також проаналізувала близько мільйона технічних резюме і тисячі вакансій топових компаній світу.

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В найближчих планах – розширити сервіс до більшої кількості IT-фахівців: для product- і project- менеджерів, дизайнерів, а також додати можливість аналізу LinkedIn-профілю, конвертацію свого вихідного резюме в веб-шаблон для редагування і завантаження.

Наразі цей сервіс призначений лише для програмістів, але в майбутньому компанія планує розширити послуги для інших професій.

Базова версія сервісу безкоштовна. Користувач може перевірити своє резюме і отримати 3 поради щодо його поліпшення.

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Теги: Техно IT-бізнес
Джерело: Техно
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