Українці запустили сервіс, який обирає подарунки по профілю в Instagram

Українець Ігор Левенець разом зі своєю командою запустив сервіс GiftHub. Це сайт, який допомагає підібрати подарунки, коли у вас закінчились ідеї.

Навесні 2018 року розробник додатку Ігор Левенець потрапив в інкубатор YEP! Starter, де студентів за 3 місяці навчають бізнесу. Саме там хлопець вигадав ідею, набрав команду та запустив власний проект.

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Спочатку GiftHub запустили свій сервіс у вигляді Telegram-бота. Там потрібно було вказати стать, яке у людини хобі та інші дрібниці для того, аби підібрати подарунок. Проте тепер є сайт, де потрібно лише вказати нікнейм користувача в Instagram, а далі алгоритм усе вигадає без вашої допомоги.

Як працює GiftHub

Сайт аналізує Instagram-профілі, після чого, на основі зібраних даних, рекомендує певні категорії продуктів.

Подарунки, які пропонуються сайтом, можна придбати на Amazon або в магазині Sanatty.

GiftHub заробляє на афілійованих посиланнях – це означає, що сайт отримує відсоток від кожної успішної покупки користувача.

Зараз команда GiftHub працює над розширенням бази подарунків і вивчає алгоритм підбору. У найближчих планах компанії – запустити розпізнавання об'єктів на фотографіях, що допоможе краще підбирати подарунки.

Наприклад, якщо алгоритм побачить людину з електрогітарою на фото, то запропонує набір медіаторів, струни чи чохол. – пояснює розробник Ігор Левенець.



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