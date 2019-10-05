Українці зняли трейлер нової гри Ubisoft: відео

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Українці зняли трейлер гри Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
Українці зняли трейлер гри Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint / gamespot.com

Українська студія Family Production створити трейлер до нової гри компанії Ubisoft – Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Зйомки ролика відбувались в українських Карпатах.

Як розповіли у студії, у них вийшов кінематографічний трейлер довжиною в майже п'ять хвилин.

"А ось і вийшла наша робота, яку в Карпатах знімали. Мені так подобається, що я пісяюсь окропом і дивилась вже разів з 10", – емоційно радіє працівниця Family Production.

У коментарях користувачі теж зауважують, що робота вийшла дуже гідна.

Трейлер гри Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: відео 

Ubisoft Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint from FAMILY PRODUCTION on Vimeo.

Що відомо про Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint? Ця серія стала 11 із франшизи. Сиквел до гри вийшов у 2017 році і мав назву Ghost Recon Wildlands. Нову гру можна проходити як поодинці, так і в команді до чотирьох гравців.

Дія гри відбувається у відкритому світі - на вигаданому острові Ауро в Тихому океані. Гравець є "Примарою" Номадом, відправленого на острів для розслідування серії заворушень, пов'язаних з технологією військових розробок Skell, що базується на острові.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Ігри
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