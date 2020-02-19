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"Укртелеком" піднімає плату за телефон з 1 березня: що зміниться

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"Укртелеком" підвищує тарифи на стаціонарний зв'язок / ukrtelecom.ua

"Укртелеком" з 1 березня підвищить тарифи на послуги фіксованого телефонного зв'язку. Мінімальний тариф збільшується до 74 гривень на місяць.

Це повинно було статися ще на початку 2020 року, але компанія тоді заявила, що поки не підніматиме ціни через соціальну важливість цієї послуги. Про це повідомили у пресслужбі "Укртелекому".

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Як зміняться тарифи "Укртелекому"

  • Тариф "Домашній Безлімітний" буде коштувати 123 гривні на місяць (замість 99 гривень),
  • тариф "Домашній Базовий" - 117 гривень (замість 94 гривень),
  • тариф "Простий" - 73,81 гривень на місяць (замість 67,10 гривень).

Також з 1 березня зміниться тариф за послуги проводового радіомовлення для фізичних осіб. Замість 35 гривень на місяць тепер оплата радіомовлення коштуватимуть 45 гривень за аналогічний період.

"Укртелеком" аргументував зростання тарифів збільшенням витрат на надання послуг зв'язку як усередині самої компанії, так і в галузі в цілому.

Раніше в "Укртелекомі" повідомили, що з 1 лютого 2020 року у чотирьох областях зникне проводове радіомовлення, а в усій Україні – таксофони.

Що відомо про "Укртелеком"?Це найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Наразі значну частину його клієнтів складають державні органи, навчальні, адміністративні та медичні установи, аварійні служби. Компанією володіє група "СКМ" українського олігарха Ріната Ахметова.

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Автор: Емал Набі
Теги: Комунальні послуги Рінат Ахметов Тарифи Новини Техно Укртелеком Техно IT-бізнес
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