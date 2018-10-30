Ulefone презентувала смартфон Power 5S із батареєю на 13 000 міліампер годин

579 Читать новость на русском
Ulefone Power 5S: характеристики та ціна
Ulefone Power 5S: характеристики та ціна / Фото з вільних джерел

Китайська компанія Ulefone представила смартфон Power 5S. Головними особливостями пристрою стали чотири камери та акумулятор на 13 000 міліампер годин.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ulefone.

Читайте також: В мережі з’явився концепт майбутнього смартфона OnePlus 7

Ulefone Power 5S отримав 6-дюймовий дисплей із роздільною здатністю Full HD+ (2160 х 1080 точок) та співвідношенням сторін 18:9. "Серцем" став процесор MediaTek MTK6763. Окрім того, новий смартфон отримав 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованого сховища із можливістю його розширення за допомогою microSD-карт.

Ulefone Power 5S має чотири камери: подвійний основний модуль на 21 Мп та 5 Мп, а також подвійну фронтальну камеру із роздільною здатністю 13 Мп та 5 Мп.

Ulefone Power 5S
Ulefone Power 5S отримав батарею на 13 000 міліампер годин

Акумулятор на 13 000 міліампер годин забезпечує пристрою до 52 годин роботи в режимі розмови та рекордні 1 100 годин в режимі очікування.

Працюватиме Ulefone Power 5S під управлінням операційної системи Android 8.1.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Ulefone Power 5S

  • ДисплейТип: AUO
    Діагональ: 6,0 дюйма
    Роздільна здатність: 2160 х 1080 пікселів
  • ПроцесорMediaTek Helio P23
  • ВідеопроцесорMali-G71 MP2
  • Пам'ятьОперативна: 4 ГБ
    Вбудована: 64 ГБ 
  • КамераОсновна: 21 Мп + 5 Мп
    ​Фронтальна: 13 Мп+ 5 Мп
  • Акумулятор13 000 мАг
  • Операційна системаAndroid 8.1

 

Новий смартфон надійде у продаж на Aliexpress та буде доступний за ціною 200 доларів (близько 5 300 гривень).

Огляд Ulefone Power 5S – дивіться відео

 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Китай Техно Смартфони Ціни Огляди
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
30 жовтня 15:57 Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
531
Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна
29 жовтня 18:02 Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна
740
Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
29 жовтня 13:07 Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
326
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
28 жовтня 20:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 2930
Як виробники смартфонів ховають селфі-камери: найцікавіші рішення
27 жовтня 20:01 Як виробники смартфонів ховають селфі-камери: найцікавіші рішення
1322
Як розкрутити свій стартап і вигідно продати себе інвестору: інтерв'ю з експерткою
26 жовтня 10:03 Як розкрутити свій стартап і вигідно продати себе інвестору: інтерв'ю з експерткою
Євгенія Мазур 646
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук