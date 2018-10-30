Ulefone презентувала смартфон Power 5S із батареєю на 13 000 міліампер годин

Китайська компанія Ulefone представила смартфон Power 5S. Головними особливостями пристрою стали чотири камери та акумулятор на 13 000 міліампер годин.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ulefone.

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Ulefone Power 5S отримав 6-дюймовий дисплей із роздільною здатністю Full HD+ (2160 х 1080 точок) та співвідношенням сторін 18:9. "Серцем" став процесор MediaTek MTK6763. Окрім того, новий смартфон отримав 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованого сховища із можливістю його розширення за допомогою microSD-карт.

Ulefone Power 5S має чотири камери: подвійний основний модуль на 21 Мп та 5 Мп, а також подвійну фронтальну камеру із роздільною здатністю 13 Мп та 5 Мп.



Ulefone Power 5S отримав батарею на 13 000 міліампер годин

Акумулятор на 13 000 міліампер годин забезпечує пристрою до 52 годин роботи в режимі розмови та рекордні 1 100 годин в режимі очікування.

Працюватиме Ulefone Power 5S під управлінням операційної системи Android 8.1.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Ulefone Power 5S Дисплей Тип: AUO

Діагональ: 6,0 дюйма

Роздільна здатність: 2160 х 1080 пікселів

Тип: AUO Діагональ: 6,0 дюйма Роздільна здатність: 2160 х 1080 пікселів Процесор MediaTek Helio P23

MediaTek Helio P23 Відеопроцесор Mali-G71 MP2

Mali-G71 MP2 Пам'ять Оперативна: 4 ГБ

Вбудована: 64 ГБ

Оперативна: 4 ГБ Вбудована: 64 ГБ Камера Основна: 21 Мп + 5 Мп

​Фронтальна: 13 Мп+ 5 Мп

Основна: 21 Мп + 5 Мп ​Фронтальна: 13 Мп+ 5 Мп Акумулятор 13 000 мАг

13 000 мАг Операційна системаAndroid 8.1

Новий смартфон надійде у продаж на Aliexpress та буде доступний за ціною 200 доларів (близько 5 300 гривень).

Огляд Ulefone Power 5S – дивіться відео

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