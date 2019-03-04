Унікальна камера Samsung Galaxy A90: з'явилась цікава деталь

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Деталі про Samsung Galaxy A90
Деталі про Samsung Galaxy A90

Раніше вже стало відомо, що майбутня новинка — смартфон Samsung Galaxy A90 — отримає унікальну камеру, яка буде одночасно і фронтальною і основною камерою.

Тепер відомий інсайдер, добре відомий за ніком Ice Univerce, повідомив, що ця камера отримає високу для ринку роздільну здатність — 48 Мп.

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Як працює камера. Це буде лише один модуль, який обертається. Тож при потребі, камера може робити селфі, або ж працювати — як основна камера.

Унікальна камера Samsung Galaxy A90:

Унікальна камера Samsung Galaxy A90

Також, джерела повідомляють, що дизайном новинки займалася китайська команда Samsung. Однак, Galaxy A90 буде ексклюзивом для китайського ринку.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Samsung
Джерело: 24 Канал
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