Унікальний сканер відбитка пальців у Samsung Galaxy S10 легко обдурили

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Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 / 24 Канал

Під час презентації нової лінійки флагманських смартфонів Galaxy S10, компанія Samsung наголошувала на унікальних властивостях нового сканера відбитків пальців.

Чим унікальний. Датчик вбудований в екран і є першим у світі ультразвуковим сканером відбитків пальців. Він виконує об'ємне зчитування відбитків. Тож в компанії наголошують, що це убезпечить користувачів від злому їхнього пристрою.

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Однак, і в цьому випадку він не гарантує 100% безпеки. Це вже довели ентузіасти – вони обдурили сенсор за допомогою відбитка пальця, створеного на 3D принтері.

Як це відбувалось. Користувач зробив фото свого відбитку пальця, який він же ж залишив на келиху. Далі обробив фотографію в Photoshop, після чого створив модель з використанням 3ds Max, що дало змогу трансформувати лінії на зображенні в 3D-версію.

З готовим 3D-зображенням він зміг обійти систему біометричної ідентифікації смартфона Samsung Galaxy S10 і розблокувати пристрій. Як запевнив ентузіаст, весь процес підготовки матеріалів займає близько 3 хвилин, після чого можна починати процес 3D друку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung Galaxy S10

  • Дисплей
  • Діагональ: 6,1 дюйма
    Тип: Dynamic AMOLED
    Роздільна здатність: 3040 х 1440 пікселів
  • ПроцесорExynos 9820
  • ВідеопроцесорMali-G76 MP12
  • Пам'ятьОперативна: 8 ГБ
    Вбудована: 128 ГБ
  • КамераОсновна: 12 Мп + 12 Мп + 19 Мп
    ​Фронтальна: 10 Мп
  • Акумулятор3400 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 (Pie)

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Теги: Техно Новини Техно Samsung Galaxy S10 Samsung Смартфони
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