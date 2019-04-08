Унікальний сканер відбитка пальців у Samsung Galaxy S10 легко обдурили
Під час презентації нової лінійки флагманських смартфонів Galaxy S10, компанія Samsung наголошувала на унікальних властивостях нового сканера відбитків пальців.
Чим унікальний. Датчик вбудований в екран і є першим у світі ультразвуковим сканером відбитків пальців. Він виконує об'ємне зчитування відбитків. Тож в компанії наголошують, що це убезпечить користувачів від злому їхнього пристрою.
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Однак, і в цьому випадку він не гарантує 100% безпеки. Це вже довели ентузіасти – вони обдурили сенсор за допомогою відбитка пальця, створеного на 3D принтері.
Як це відбувалось. Користувач зробив фото свого відбитку пальця, який він же ж залишив на келиху. Далі обробив фотографію в Photoshop, після чого створив модель з використанням 3ds Max, що дало змогу трансформувати лінії на зображенні в 3D-версію.
З готовим 3D-зображенням він зміг обійти систему біометричної ідентифікації смартфона Samsung Galaxy S10 і розблокувати пристрій. Як запевнив ентузіаст, весь процес підготовки матеріалів займає близько 3 хвилин, після чого можна починати процес 3D друку.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung Galaxy S10
- Дисплей
- Діагональ: 6,1 дюйма
Тип: Dynamic AMOLED
Роздільна здатність: 3040 х 1440 пікселів
- ПроцесорExynos 9820
- ВідеопроцесорMali-G76 MP12
- Пам'ятьОперативна: 8 ГБ
Вбудована: 128 ГБ
- КамераОсновна: 12 Мп + 12 Мп + 19 Мп
Фронтальна: 10 Мп
- Акумулятор3400 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 (Pie)
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