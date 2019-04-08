Унікальний сканер відбитка пальців у Samsung Galaxy S10 легко обдурили

Під час презентації нової лінійки флагманських смартфонів Galaxy S10, компанія Samsung наголошувала на унікальних властивостях нового сканера відбитків пальців.

Чим унікальний. Датчик вбудований в екран і є першим у світі ультразвуковим сканером відбитків пальців. Він виконує об'ємне зчитування відбитків. Тож в компанії наголошують, що це убезпечить користувачів від злому їхнього пристрою.

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Однак, і в цьому випадку він не гарантує 100% безпеки. Це вже довели ентузіасти – вони обдурили сенсор за допомогою відбитка пальця, створеного на 3D принтері.

Як це відбувалось. Користувач зробив фото свого відбитку пальця, який він же ж залишив на келиху. Далі обробив фотографію в Photoshop, після чого створив модель з використанням 3ds Max, що дало змогу трансформувати лінії на зображенні в 3D-версію.

З готовим 3D-зображенням він зміг обійти систему біометричної ідентифікації смартфона Samsung Galaxy S10 і розблокувати пристрій. Як запевнив ентузіаст, весь процес підготовки матеріалів займає близько 3 хвилин, після чого можна починати процес 3D друку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung Galaxy S10 Дисплей

Діагональ: 6,1 дюйма

Тип: Dynamic AMOLED

Роздільна здатність: 3040 х 1440 пікселів

Тип: Dynamic AMOLED Роздільна здатність: 3040 х 1440 пікселів Процесор Exynos 9820

Exynos 9820 Відеопроцесор Mali-G76 MP12

Mali-G76 MP12 Пам'ять Оперативна: 8 ГБ

Вбудована: 128 ГБ

Оперативна: 8 ГБ Вбудована: 128 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 12 Мп + 19 Мп

​Фронтальна: 10 Мп

Основна: 12 Мп + 12 Мп + 19 Мп ​Фронтальна: 10 Мп Акумулятор 3400 мАг

3400 мАг Операційна система Android 9.0 (Pie)

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