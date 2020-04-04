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Універсальний солдат: пристрій від Xiaomi є феном, сушаркою для рук та зарядкою

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Універсальний пристрій від Xiaomi / gizchina.com

Бренд Deerma, що входить в екосистему компанії Xiaomi, представила оригінальний пристрій. Це апарат, що об'єднав властивості традиційного фена і сушарки для рук.

Новий продукт компанія представила на фірмовій платформі для спальнокошту Youpin, передає gizchina.com.

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Чим цікавий

Фактично, це фен для сушки волосся. одна його можна прикріпити до стіни. А завдяки інфрачервоному датчику пристрій вмикається автоматично, якщо піднести до нього руки.

Безконтактний режим роботи сушарки особливо актуальний під час пандемії коронавірусу, каже виробник.

При цьому, для використання пристрою, як фена, тут вбудували іонізатор. На вибір користувача надається три температурні режими і дві швидкості обертання вентилятора.

Оригінальний пристрій від Xiaomi / gizchina.com

Двигун розкручується до 26 тисяч обертів за хвилину і забезпечує до 14 літрів повітря в секунду. Спеціальна конструкція дає змогу вентилятору створювати як спіральний, так і прямий потік зі швидкістю до 14 м/с.

Також пристрій оснащений двома USB-портами та Type-А, за допомогою яких можна заряджати електробритву, зубну щітку, смартфон і іншу електроніку.

Ціна

Такий універсальний солдат зараз коштує 35 доларів (майже тисяча гривень).

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Xiaomi Ґаджети
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