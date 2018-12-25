Уран зіштовхнувся з великою планетою

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Уран зіштовхнувся з великою планетою
Уран зіштовхнувся з великою планетою / mir24.tv

Вчені з Даремського університету стверджують, що у минулому Уран міг зіткнутися з іншою великою планетою (вдвічі більшою за Землю). Цей факт може пояснити те, чому вісь планети похилена.

Про це повідомляє Phys.org.

Вчені провели комп'ютерне моделювання, що довело зіткнення з великою планетою і, відповідно, зміна осі обертання могла статися за кілька годин.

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Вчені також припускають , це велике небесне тіло досі може перебувати в Сонячній системі, але занадто далеко для того, щоб астрономи могли його помітити.

Уран зіштовхнувся з великою планетою

Уран зіштовхнувся з великою планетою: модель зіткнення 

Цим об'єктом може бути загадкова планета Х. Зіткнення сталося три-чотири мільярди років тому. Саме тоді могли бути сформовані великі супутники планети.

Після зіткнення нахил осі Урану подіяв на нахил орбіти обертання супутників і орієнтацію їх власних осей.

Що таке Уран? Це унікальна планета Сонячної системи, вісь його обертання майже горизонтальна, нахилена більш ніж 90 градусів. Аналогічно обертаються і п'ять супутників планети. Уран також має кільця, як Сатурн, але вони більш тонкі і зріджені.

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Теги: Техно Космос
Джерело: Техно
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