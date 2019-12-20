Уряд запустив бета-версію додатка "Дія": як він працює
Українці нарешті можуть протестувати бета-версію додатка "Дія". Це анонсована урядом програма "Держава в смартфоні". Як почала працювати нова програма і які її переваги – читайте далі.
Відтепер водіям не треба переживати, що вони забули права вдома, чи, наприклад, залишили в іншій куртці. Адже тепер всі необхідні папери є у мобільному телефоні.
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Що відомо про додаток "Дія"
Це мобільний додаток, що був створений у рамках проєкту діджиталізації державних процесів. Вона передбачає усунення ланки "людина – людина" при наданні держпослуг. В ідеалі держава в смартфоні – це можливість отримати будь-яку державну послугу, просто взявши свій смартфон.
У планах проєкту про цифрового суспільства кожен українець матиме особистий кабінет жителя і зможе відстежувати всі дані, які держава має про нього.
Мобільний додаток "Дія"
Як працює додаток для водіїв
Якщо водія зупиняють поліцейські, то він має показати їм код з додатка "Дія". Вони мають його зчитають і з'ясують прізвище, ім'я, по батькові водія. А також, чи має водій право на володіння транспортним засобом, та чи є у нього право керувати автомобілем.
Крім того, поліцейським не потрібно забирати права за порушення – вони можуть змінити статус на планшеті. Після цього документи мають змінити статус і колір, а відтак водій не зможе ними користуватися.
За цей рік українців наштрафували на 71 мільйонів, бо у них не було з собою прав, – наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Поліцейським не потрібно забирати права за порушення – вони можуть змінити статус на планшеті
Майбутнє додатку
Впродовж місяця додаток тестуватимуть. Далі працюватимуть над недоліками й тоді вже його випустять для широкого загалу. Проте не всі у майбутньому зможуть скористатися послугою. Адже головною вимогою є документи нового зразку.
Такі є лише в кожного четвертого українця. Щоб збільшити кількість користувачів додатку, братимуть фото з інших реєстрів. Водійськими документами не обмежаться. В телефон переїдуть студентський і паспорт. А в ідеалі й усі послуги. Адже державний сервіс має здійснюватися через декілька кліків і без чиновника. Тобто ніхто, обіцяють, не зможе вимагати хабарі.
У майбутньому додаток "Держава у смартфоні" дозволить:
– проголосувати на виборах;
– написати скаргу на чиновника;
– перереєструвати автомобіль;
– стежити за успішністю дитини у школі;
– сплатити податки чи комунальні послуги;
– отримати рецепт на ліки;
– зареєструвати дитину після народження;
– отримати чи надати дозвіл на будівництво.