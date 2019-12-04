Уряд запустив пілотний проєкт зі створення цифрового ІD громадян України

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Прем’єр-міністр Олексій Гончарук / Урядовий портал

Кабінет міністрів України запустив пілотний проєкт цифрового ID українців – верифікацію користувачів електронних реєстрів.

З цією метою протягом наступних шести місяців будуть перевірені стан технічної безпеки та захисту реєстрів, а також повнота та правдивість даних користувачів у вже наявних реєстрах, зокрема шляхом порівняння даних різних реєстрів між собою, повідомив "Урядовий портал".

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Для чого це зроблено

Цифрове ID громадянина дозволить виявити й усунути дублювання даних однієї особи або клонування унікального запису користувача. Ці верифіковані дані також будуть використані для забезпечення подальшого Всеукраїнського перепису населення.

Серед іншого це спростить надалі всі процедури призначення і виплати соціальних виплат.

Зверніть увагу! Незабаром в Україні в тестовому режимі запрацює проєкт з електронними водійськими посвідченнями та техпаспортами. Окрім того, уряд підготує законопроєкт, що скасує обов'язковість трудових книжок. Їх переведуть в електронний вигляд.

Чому в Україні хочуть провести перепис населенняУ 2020 році має відбутися другий всеукраїнський перепис населення. Спочатку його проведення було заплановане на 2012 рік, але потім переносилося декілька разів. Останній і перший за часів незалежності перепис проводився ще у 2001 році.

Про проведення чергового перепису Володимир Зеленський та його команда говорили ще з перших днів президентства, а з самого початку датою проведення називався грудень 2019 року.

Перепис населення є дуже доречним, позаяк через початок війни на Сході України та затяжну економічну кризу в Україні суттєво пожвавилися міграційні процеси – як всередині держави, так і на зовні.

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Теги: Техно Новини Техно Новини України Кабінет Міністрів України IT-бізнес ID-картки
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