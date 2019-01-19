Усі користувачі "Укртелекому" залишилися без інтернету
Клієнти компанії "Укртелеком" по всій країні залишилися без доступу до інтернету через "аномальний трафік на серверах".
Про це повідомляє "Укртелеком" у себе на Facebook-сторінці.
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Як повідомили в прес-службі компанії, фахівці працюють над усуненням проблем.
Ми сподіваємось повністю вирішити проблему за декілька годин. Нам дуже шкода за ситуацію що виникла. Сподіваємось на розуміння,
— йдеться у повідомленні від 18:55 19 січня.
Однак в коментарях до цього посту на Facebook користувачі з різних куточків України скаржаться на те, що доступу до інтернету досі немає.
Нагадаємо, що Фонду держмайна не вдалося повернути "Укртелеком" у державну власність – Господарський суд Києва залишив компанію у власності бізнесмена Ріната Ахметова.