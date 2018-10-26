Усю партію нового смартфона Xiaomi Mi Mix 3 розкупили за хвилину

Лише вчора, 25 жовтня, компанія Xiaomi представила свій новий флагманський смартфон Xiaomi Mi Mix 3. Сьогодні ж стало відомо, що першу партію новинки розкупили всього за хвилину.

Про це повідомляє Gizchina.

Одразу після презентації, на офіційному інтернет-магазині Xiaomi відкрилися попередні замовлення. І усю партію Xiaomi Mi Mix 3 розкупили всього за одну хвилину.

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Так, однією з фішок Xiaomi Mi Mix 3 став дизайн. Телефон створений у вигляді слайдера, таким чином інженерам вдалось зробити пристрій абсолютно безрамковим і заховати фронтальну камеру. Екран займає 93,4% від всієї площі передньої панелі. Пристрій має AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,39 дюйма.

Працює смартфон на 8-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 845 у парі з графічним прискорювачем Adreno 630. Об'єм оперативної пам'яті – 6, 8 або 10 ГБ, а вбудованого накопичувача – 128 або 256 ГБ.

Ціна конфігурації з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті складе 475 доларів (близько 13 400 гривень). Версія 8/128 ГБ буде коштувати 520 доларів (близько 14 700 гривень), а модифікація 8/256 ГБ обійдеться покупцям в 575 доларів (близько 16 300 гривень). При цьому топова версія із рекордною для ринку оперативкою на 10 ГБ і вбудованим накопичувачем на 256 ГБ оцінена 720 доларів (близько 20 300 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Mix 3 Дисплей Тип: AMOLED

Діагональ: 6,39 дюйма

Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів

Тип: AMOLED Діагональ: 6,39 дюйма Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ

Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 12 Мп

​Фронтальна: 24 Мп+ 2 Мп

Основна: 12 Мп + 12 Мп ​Фронтальна: 24 Мп+ 2 Мп Акумулятор 3 850 мАг

3 850 мАг Операційна системаAndroid 9.0 Pie

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