Усю партію нового смартфона Xiaomi Mi Mix 3 розкупили за хвилину

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Партію Xiaomi Mi Mix 3 розкупили за хвилину
Партію Xiaomi Mi Mix 3 розкупили за хвилину / Фото з відкритих джерел

Лише вчора, 25 жовтня, компанія Xiaomi представила свій новий флагманський смартфон Xiaomi Mi Mix 3. Сьогодні ж стало відомо, що першу партію новинки розкупили всього за хвилину.

Про це повідомляє Gizchina.

Одразу після презентації, на офіційному інтернет-магазині Xiaomi відкрилися попередні замовлення. І усю партію Xiaomi Mi Mix 3 розкупили всього за одну хвилину.

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Так, однією з фішок Xiaomi Mi Mix 3 став дизайн. Телефон створений у вигляді слайдера, таким чином інженерам вдалось зробити пристрій абсолютно безрамковим і заховати фронтальну камеру. Екран займає 93,4% від всієї площі передньої панелі. Пристрій має AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,39 дюйма.

Працює смартфон на 8-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 845 у парі з графічним прискорювачем Adreno 630. Об'єм оперативної пам'яті – 6, 8 або 10 ГБ, а вбудованого накопичувача – 128 або 256 ГБ.

Ціна конфігурації з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті складе 475 доларів (близько 13 400 гривень). Версія 8/128 ГБ буде коштувати 520 доларів (близько 14 700 гривень), а модифікація 8/256 ГБ обійдеться покупцям в 575 доларів (близько 16 300 гривень). При цьому топова версія із рекордною для ринку оперативкою на 10 ГБ і вбудованим накопичувачем на 256 ГБ оцінена 720 доларів (близько 20 300 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  Xiaomi Mi Mix 3

  • ДисплейТип: AMOLED
    Діагональ: 6,39 дюйма
    Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 845
  • ВідеопроцесорAdreno 630
  • Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ
    Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ
  • КамераОсновна: 12 Мп + 12 Мп
    ​Фронтальна: 24 Мп+ 2 Мп
  • Акумулятор3 850 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 Pie

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: Техно
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