Усю першу партію смартфона Meizu 16s розкупили протягом кількох годин

238 Читать новость на русском
Meizu 16s має великий попит
Meizu 16s має великий попит

Компанія Meizu кілька днів тому представила свій новий флагманський смартфон Meizu 16s. Вже на наступний день усі партію новинки розкупили протягом кількох годин.

Як повідомляє GizChina, перший раунд попереднього продажу Meizu 16s вже завершено.

Клієнтам, що хочуть придбати новину, радять чекати старту прямих продажів, який запланований на 28 квітня. При цьому на майданчику Jingdong Mall вже зарезервували понад 100 000 людей, що хочуть придбати флагман.

Читайте також:  Недорогий смартфон Meizu Note 9 представили офіційно

Характеристики. Meizu 16s отримав 6,2-дюймовий екран з роздільною здатністю 2232x1080. Екран займає 91,53% від передньої панелі.

Meizu 16s працює на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 855 у парі з 6 ГБ і 8 ГБ оперативної пам'яті. Meizu 16s оснащений подвійною камерою 48 + 20 Мп з підтримкою штучного інтелекту. Камера підтримує подвійний супер-нічний режим. Фронтальна камера використовує 20-мегапіксельну матрицю Samsung 3T2.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu 16s

  • ДисплейРозмір: 6,2-дюйма
    Роздільна здатність: 2232 х 1080 пікселів
    Тип: Super AMOLED
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 855
  • ВідеопроцесорAdreno 640
  • Пам'ятьОперативна: 6 / 8 ГБ
    Вбудована: 128 / 256 ГБ
  • КамераОсновна: 48 Мп + 20 Мп
    Фронтальна: 20 Мп
  • Операційна системаAndroid 9.0 Pie
  • Акумулятор3 600 мАг

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Хто не проголосував за закон про державну мову: список
сьогодні
5782
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Meizu
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Смартфон Meizu 16s представили офіційно: характеристики та ціна
24 квітня 14:09 Смартфон Meizu 16s представили офіційно: характеристики та ціна
463
Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
23 квітня 20:33 Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
1453
День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
22 квітня 21:02 День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
739
Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
22 квітня 08:09 Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
713
Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
21 квітня 16:04 Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
Євгенія Мазур 567
Новини
Більше новин
Залиште відгук