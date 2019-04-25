Усю першу партію смартфона Meizu 16s розкупили протягом кількох годин

Компанія Meizu кілька днів тому представила свій новий флагманський смартфон Meizu 16s. Вже на наступний день усі партію новинки розкупили протягом кількох годин.

Як повідомляє GizChina, перший раунд попереднього продажу Meizu 16s вже завершено.

Клієнтам, що хочуть придбати новину, радять чекати старту прямих продажів, який запланований на 28 квітня. При цьому на майданчику Jingdong Mall вже зарезервували понад 100 000 людей, що хочуть придбати флагман.

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Характеристики. Meizu 16s отримав 6,2-дюймовий екран з роздільною здатністю 2232x1080. Екран займає 91,53% від передньої панелі.

Meizu 16s працює на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 855 у парі з 6 ГБ і 8 ГБ оперативної пам'яті. Meizu 16s оснащений подвійною камерою 48 + 20 Мп з підтримкою штучного інтелекту. Камера підтримує подвійний супер-нічний режим. Фронтальна камера використовує 20-мегапіксельну матрицю Samsung 3T2.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu 16s Дисплей Розмір: 6,2-дюйма

Роздільна здатність: 2232 х 1080 пікселів

Тип: Super AMOLED

Розмір: 6,2-дюйма Роздільна здатність: Тип: Процесор Qualcomm Snapdragon 855

Відеопроцесор Adreno 640

Пам'ять Оперативна: 6 / 8 ГБ

Вбудована: 128 / 256 ГБ

Оперативна: Вбудована: Камера Основна: 48 Мп + 20 Мп

Фронтальна: 20 Мп

Основна: 48 Мп + 20 Мп Фронтальна: 20 Мп Операційна система Android 9.0 Pie

Акумулятор 3 600 мАг

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