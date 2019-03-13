Утиліта DirectX 12 з'явиться на Windows 7

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Утиліта DirectX 12 з'явиться на Windows 7
Утиліта DirectX 12 з'явиться на Windows 7 / Getty Images

Минулого року компанія Blizzard Entertainment наділила гру World of Warcraft підтримкою API DirectX 12, що значно підвищило продуктивність в іграх. Щоправда таке нововведення стосувалося лише операційної системи Windows 10.

Як повідомляє Overclockers, згаданий графічний API, як відомо, підтримувався тільки операційною системою Windows 10, проте це вже у минулому.

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Microsoft виконала прохання гравців і самої Blizzard, вирішивши додати підтримку DirectX 12 для World of Warcraft в Windows 7, яка незважаючи на свій поважний вік все ще встановлена ​​на величезному числі комп'ютерів.

Якщо точніше, редмондці говорять про збіжність бібліотек User Mode D3D12 Runtime на стару ОС. Користувачі «сімки» можуть активувати DirectX 12 в World of Warcraft починаючи з патча 8.1.5.

World of Warcraft
Постер гри World of Warcraft

Що важливо, підтримка DX12 під Windows 7 не стане ексклюзивної "фішкою" популярної MMORPG. Як зазначає Microsoft, фахівці компанії допомагають кільком розробникам відеоігор адаптувати їх проекти з вищезазначеним API під давно знайому операційну систему.

Однак, щоб в повній мірі розкрити можливості DirectX 12 редмоднці рекомендують встановити Windows 10, на якій низькорівневі графічні API працюють більш ефективно.

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Теги: Техно Інтернет Ігри Microsoft Windows 10
Джерело: 24 Канал
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