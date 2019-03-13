Утиліта DirectX 12 з'явиться на Windows 7
Минулого року компанія Blizzard Entertainment наділила гру World of Warcraft підтримкою API DirectX 12, що значно підвищило продуктивність в іграх. Щоправда таке нововведення стосувалося лише операційної системи Windows 10.
Як повідомляє Overclockers, згаданий графічний API, як відомо, підтримувався тільки операційною системою Windows 10, проте це вже у минулому.
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Microsoft виконала прохання гравців і самої Blizzard, вирішивши додати підтримку DirectX 12 для World of Warcraft в Windows 7, яка незважаючи на свій поважний вік все ще встановлена на величезному числі комп'ютерів.
Якщо точніше, редмондці говорять про збіжність бібліотек User Mode D3D12 Runtime на стару ОС. Користувачі «сімки» можуть активувати DirectX 12 в World of Warcraft починаючи з патча 8.1.5.
Постер гри World of Warcraft
Що важливо, підтримка DX12 під Windows 7 не стане ексклюзивної "фішкою" популярної MMORPG. Як зазначає Microsoft, фахівці компанії допомагають кільком розробникам відеоігор адаптувати їх проекти з вищезазначеним API під давно знайому операційну систему.
Однак, щоб в повній мірі розкрити можливості DirectX 12 редмоднці рекомендують встановити Windows 10, на якій низькорівневі графічні API працюють більш ефективно.
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