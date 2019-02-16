В AMD розкритикували нову технологію компанії NVIDIA

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Директор з маркетингу AMD Саша Марінковіч
Директор з маркетингу AMD Саша Марінковіч / Blic

Компанія NVIDIA анонсувала технологію інтелектуального зглажування Deep Learning Super-Sampling (DLSS) ще в серпні, проте доступна вона стала за кілька днів до виходу шутера Metro: Exodus. В той же час спеціалісти AMD вже встигли розкритикувати технологію "зелених".

Як повідомляє портал Overclockers, кількість ігор з підтримкою NVIDIA DLSS можна перерахувати на пальцях однієї руки навіть з урахуванням свіжої Metro: Exodus та Batlefield V, що отримала підтримку DLSS кілька днів тому.

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Більш того, власники відеокарт NVIDIA GeForce можуть бути незадоволені деякими обмеженнями на одночасне використання трасування променів і новомодного згладжування.

NVIDIA DLSS
Як працює технологія NVIDIA DLSS

У свою чергу представники AMD вважають, що відкриті стандарти SMAA і TAA добре працюють на прискорювачах різних вендорів і при цьому позбавлені недоліків DLSS: помітних оку артефактів і зайвої різкості контурів.

Ми підтримуємо методи і технології, які будуть широко застосовуватися в сучасних іграх і які виключно добре працюють на Radeon VII. Тому нашим пріоритетом буде використання згладжування SMAA і TAA, а не пропрієтарних технологій інших вендорів,
– підкреслив директор з маркетингу AMD Саша Марінковіч.

Нарешті, у AMD може виявитися ще один козир в рукаві. Минулого місяця вона розповіла про "відмінні результати" Radeon VII в роботі з API DirectML. Технологія являє собою розширення програмного інтерфейсу DirectX 12 для реалізації завдань машинного навчання і штучного інтелекту.

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Теги: Техно Ґаджети Ігри NVIDIA AMD
Джерело: 24 Канал
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