В Apple нарешті повідомили назву свого нового відеосервісу

До весняної презентації Apple залишилось всього кілька днів, а що ж представлять купертинівці, не було відомо. Вірніше, ми знали що покажуть – відеоострімінговий сервіс, але його назву тримали у таємниці.

Ресурс Slashleaks, посилаючись на власні джерела, опублікував назву цього нового сервісу. Його назвали Front Row.

Що це таке? Як вже було сказано, це стрімінговий сервіс, на якому можна буде побачити серіали та фільми власного виробництва Apple.

Буде представлено щонайменше 11 шоу, фільмів і серіалів. Їхні зйомки вже завершені, або перебувають на фінальній стадії.

Зокрема, Apple випустить трилер Are You Sleeping ( "Ти спиш?"), Dickinson ("Дікінсон"), For All Mankind ( "Для всього людства2) від автора наукової фантастики Рональда Д. Мура, а також неназваний серіал Чарлі Дея і Роба МакЕлхенні.

Коли представлять. Презентація має відбутися 25 березня. Захід стартує о 19:00 за Києвом. До речі, Техно 24 буде проводити онлайн-трансляцію цієї презентації. Тож слідкуйте за нашим розділом, щоб нічого не пропустити.

