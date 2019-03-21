В Apple нарешті повідомили назву свого нового відеосервісу

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Презентація Apple запланована на 25 берення
Презентація Apple запланована на 25 берення / www.macworld.com

До весняної презентації Apple залишилось всього кілька днів, а що ж представлять купертинівці, не було відомо. Вірніше, ми знали що покажуть – відеоострімінговий сервіс, але його назву тримали у таємниці.

Ресурс Slashleaks, посилаючись на власні джерела, опублікував назву цього нового сервісу. Його назвали Front Row.

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Що це таке? Як вже було сказано, це стрімінговий сервіс, на якому можна буде побачити серіали та фільми власного виробництва Apple.

Буде представлено щонайменше 11 шоу, фільмів і серіалів. Їхні зйомки вже завершені, або перебувають на фінальній стадії.

Зокрема, Apple випустить трилер Are You Sleeping ( "Ти спиш?"), Dickinson ("Дікінсон"), For All Mankind ( "Для всього людства2) від автора наукової фантастики Рональда Д. Мура, а також неназваний серіал Чарлі Дея і Роба МакЕлхенні.

Коли представлять. Презентація має відбутися 25 березня. Захід стартує о 19:00 за Києвом. До речі, Техно 24 буде проводити онлайн-трансляцію цієї презентації. Тож слідкуйте за нашим розділом, щоб нічого не пропустити.

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Теги: Техно Новини Техно Apple IT-бізнес
Джерело: 24 Канал
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