В Apple назвали найрозумніший спосіб аби купити новий iPhone

Компанія Apple запустила нову святкову пропозицію для покупців смартфонів iPhone. Зокрема, корпорація запропонувала користувачам «розумну ідею», щоб купити новий смартфон.

Як свідчить офіційний сайт корпорації, Apple запустила нову рекламну кампанію під назвою "Найрозумніший спосіб купити ваш наступний iPhone".

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Акція розрахована на користувачів, що мають фірмову кредитну картку Apple Card.

Як скористатись цією послугою

Власники кредитних карт Apple Card можуть купити iPhone у розтермінування. Користувачі зможуть виплачувати вартість новинки частинами, протягом 24 місяців. Щомісячний платіж за смартфон включають у мінімальний платіж за кредитною карткою.

До прикладу, на офіційному сайті iPhone 8 можна купити за 500 доларів. При цьому нова пропозиція передбачає, що за цей смартфон можна платити 18,70 долара в місяць. Щомісячний внесок за iPhone 11 складає 41,62 долара.

Окрім того, власникам кредитних карт Apple Card компанія збільшила кешбек на свою техніку з 3 до 6% до кінця 2019 року.

Що відомо про Apple Card? Це фірмова кредитна картка Apple, якою можна користуватись за допомогою сервісу Apple Pay. Поки що карта діє лише на території США. У компанії запевняють, що карта є надзвичайно надійною. На iPhone для Apple Card створюють унікальний номер картки, який зберігається в спеціальному чіпі безпеки, яку використовує Apple Pay.



Кожна покупка безпечна, тому що вона авторизована за допомогою Face ID або Touch ID і одноразового унікального динамічного коду безпеки.

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