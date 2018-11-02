В Apple повідомили про рекордний прибуток

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В Apple відзвітували про прибутки
В Apple відзвітували про прибутки / videoblocks.com

За підсумками четвертого кварталу фінансового року, що завершився 29 вересня, американська корпорація Apple отримала 14,1 мільярдів доларів чистого прибутку. Цей показник зріс на 31,8%.

Про це повідомляє tech.liga.net.

Крім того, операційний прибуток компанії виріс на 22,8% до 16,1 мільярдів доларів. А виручка зросла на 20% – до 62,9 мільярда доларів.

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Міжнародні продажі склали 61% від квартального доходу.

Таким чином прибуток Apple досяг абсолютного рекорду, склавши 10 мільярдів доларів.

"У цьому році ми представили наш 2-мільярдний iOS-пристрій, відзначили десяту річницю App Store і досягли найсерйозніших показників у прибутковості і вартості акцій в історії Apple", – заявив глава Apple Тім Кук.

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Теги: Техно Інтернет Apple
Джерело: Техно
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