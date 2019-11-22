В Apple визнали, що ОС iOS 13 мала дуже багато багів, вже придумали як це виправити

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iOS 13 мала дуже багато багів / unsplash.com

У вересні Apple почала оновлювати свої смартфони до нової версії операційної системи iOS 13. Та цей процес проходив не без проблем. Схоже, iOS 13 стала рекордсменкою за кількістю багів.

19 листопада користувачам запропонували чергове виправлення у операційці, що отримало назву iOS 13.2.3.

Як пише видання Bloomberg, посилаючись власні джерела пише, в компанії теж розуміють, що багів буде занадто багато. Відтак, виробник вирішив застосувати новий підхід до випуску тестових збірок. Про це заявив глава софтверного напрямку Крейг Федеріго під час спеціальної наради.

До теми: Apple знову випустила оновлення iOS 13.2.3: що виправляє нова версія прошивки

Раніше нові функції вбудовували в щоденні збірки iOS до того, як ті були повністю протестовані. Але через велику кількість оновлень тестувальники не могли зрозуміти, що саме пішло не так.

"Щоденні збірки – це як страва, яку готують багато користувачів. Тестове ПО настільки перенасичене змінами на різних стадіях розробки, що пристроями, на яке воно встановлено, стає дуже складно користуватися", – каже джерело видання.

Саме це призвело до деяких проблем в iOS 13.

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Що зміниться

Тож розробники вирішили відключати неперевірені і нестабільні функції в щоденних тестових збірках. При цьому в налаштуваннях з'явиться окрема категорія Flags для сміливців, які ризикнуть протестувати такі функції.

Такий новий підхід обіцяють застосувати вже у розробці iOS 14. Відтак, настукане оновлення оперативної системи для користувачів iPhone проходитиме не так болісно.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет iPhone Apple
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