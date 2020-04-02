В Австрії розробили додаток, який сповіщає про контакт з хворим на коронавірус

Австрійський Червоний Хрест почав тестувати новий додаток, який допоможе сповільнити поширення коронавірусу – Stopp Corona. Mein Kontakt-Tagebuch (Стоп Корона. Мій щоденник контактів). Цей додаток покликаний надавати швидку інформацію про користувачів, які мають підозру або позитивний тест на коронавірус. Всі дані можна вносити абсолютно анонімно.

Основна функція додатку

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За словами одного із представників Червоного Хреста в Австрії Джеррі Фойтіка, додаток попереджає про виявлені випадки або підозри на коронавірус у людей, з якими ви контактували протягом останніх 48 годин.

Перш за все, програма призначена для полегшення роботи медпрацівників, які відслідковують усіх контактних осіб хворого, у якого підтвердили COVID-19, та попереджають про них.

Цифрове рукостискання

Також, за допомогою додатоку Stopp Corona ви можете підключити свій смартфон за допомогою Bluetooth до смартфона людини, з якою ви найчастіше контактуєте. Таким чином ви здійснюєте "цифрове рукостискання", яке дає змогу обмінюватися ID смартфонів. Це зробили для того, аби, у разі позитивного тесту на COVID-19 у цієї людини, ви отримали відповідне сповіщення та ізолювали себе від інших. Обмін даними та повідомленнями абсолютно анонімні.

Робота додатку імітує роботу, яку зараз виконують медичні працівники. Якщо кількість випадків зараження буде збільшуватися, то в окремих випадках вони просто не зможуть виконувати цю роботу,

– наголосив Федеральний комендант рятувальників Червоного Хреста Джеррі Фойтік.

"Інкубаційний період COVID-19 в середньому становить 5,2 дня, але лише в останні дві доби носій віруса може передати його іншій людині. Якщо вчасно повідомити інших та ізолювати їх, ланцюжок контаків можна розірвати", – додав Фойтік.



Додаток Stopp Corona доступний тільки для австрійців

Перевірка симптомів

Ще одна важлива функція програми – це "перевірка симптмів". З її допомогою користувачів запитують про їх стан. Якщо виявиться, що у когось симптоми збігаються із симптомами COVID-19, то їх інструктують про подальші дії.

Успіх програми

Успіх програми залежить від того, скільки людей завантажать її та активно користуватимуться.

Звісно, 100% рішення проблеми не існує, однак, якщо програму використовуватиме велика кількість людей, ми зможемо тримати пошерення коронавірусу в рамках,

– зазначив Фойтік.

Зараз над додатком працюють близько 20 співробітників. За словами Фойтіка, він фінансується страховою компанією Uniqa.

Додаток Stopp Corona вже доступний для завантаження в Google Play та App Store, однак лише для жителів Австрії.

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Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився практично по всьому світу. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія. Там хворобу виявили в 110 574 людей, а померло від неї 13 155 хворих. На території Україні уже зафіксували 804 лабораторно підтверджених випадки зараження небезпечним вірусом, 20 із них виявилися летальним, ще 13 людям вдалося вилікуватися від хвороби.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

COVID‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 49 236 людей, загалом захворіли 965 246 людей (дані станом на день 2 квітня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 203 007 людей одужали від коронавірусу.

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