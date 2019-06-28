В чому головний недолік USB-адаптера

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Назвали основний недолік USB-адаптера
Назвали основний недолік USB-адаптера / Unsplash

Просте підключення USB-кабелю або флешки не раз ставало предметом користувальницької ненависті. Більшість юзерів точно впевнені, що потрапити у роз'єм правильною стороною з першого разу – майже неможливо.

Таку теорію визнав і сам розробник інтерфейсу, який очолював команду розробників Intel в 90-х і пояснив причини вибору настільки спірного рішення при проектуванні популярного стандарту.

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Чому так важко

Автор дизайну USB визнав, що в теорії дизайн роз'єму дозволяє правильно встановити фізичне з'єднання з першого разу з імовірністю 50%, в реальності ж цей шанс часом зменшується до цифри в 10%.

Основним чинником, що визначив форму конекторів, "батько USB" назвав ціну інтерфейсу – для створення дійсно універсального рішення довелося б подвоїти число дротів і мікросхем, а з ними і собівартість.

У ретроспективі, з урахуванням всього досвіду, який ми отримали, все вийшло не так легко, як повинно було бути,
– заявив розробник.

Тип порту USB Type-A став галузевим стандартом для Apple iMac в 1998-му, а пізніше набув широкого поширення в різних галузях споживчої електроніки. Повністю вирішити проблему з "правильним" положенням коннектора виробникам вдалося лише з появою роз'єму USB Type-C, але їм поки оснащені далеко не всі пристрої.

Могло бути і гірше

Втім, як стверджує Бхатт, ситуація зрештою склалася не так вже й погано – команда розробників всерйоз розглядала круглий варіант штекера USB, приєднати який з першої спроби було б ще важче. Проте, на щастя, ідея не прижилась. 

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно
Джерело: Техно 24
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