В Epic Games Store безкоштовно роздають гру Surviving Mars

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В Epic Games Store безкоштовно роздають гру Surviving Mars
В Epic Games Store безкоштовно роздають гру Surviving Mars / Фото з вільних джерел

В магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store стартувала безкоштовна роздача економічної стратегії Surviving Mars. Зауважимо, гру розробила болгарська студія Haemimont Games і видала Paradox Interactive на початку 2018 року для PC, а також консолей Xbox One і Playstation 4.

Сюжет. У Surviving Mars гравцям належить очолити процес заснування та розвитку земної колонії на Марсі. Користувачам доведеться вирішувати широкий спектр завдань і боротися з викликами, включаючи контроль запасів їжі та води, технічного стану комплексу, здоров'я колоністів і так далі.

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Відгуки. Рейтинг проєкту на Metacritic у журналістів – 76/100. З цією думкою згодні користувачі Steam: на основі майже 6 тисяч оглядів гра отримала оцінку 76%.

Тривалість розпродажу. Акція в Epic Games Store триватиме до 17 жовтня. Завантажити гру можна за цим посиланням.

Трейлер гри Surviving Mars – дивіться відео

Продовження симулятора. До слова, цього тижня анонсували продовження гри Surviving Mars під назвою Surviving the Aftermath. Тайтл вийде в кінці 2020 року і буде використовувати схожий з першою частиною геймплей. Розробники пообіцяли розкрити подробиці про Surviving the Aftermath на наступному тижні в рамках події PDXCON.

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blog_ava
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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ігри Марс
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