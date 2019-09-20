В Epic Games Store безкоштовно роздають ігри про Бетмена: деталі акції

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В Epic Games Store безкоштовно роздають ігри про Бетмена
В Epic Games Store безкоштовно роздають ігри про Бетмена / unsplash

Магазин цифрової диструбуції Epic Games Store за підтримки компаній Rocksteady Games та Warner Brothers безкоштовно роздає комп'ютерні ігри про Бетмена. Зауважимо, такий ярмарок щедрості триватиме до 26 вересня.

Деталі акції. Масштабна роздача включає такі проекти із серії ігор про Бетмена – Arkham (Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, Batman: Arkham Knight) та Lego (Lego Batman: The Videogame, Lego Batman 2: DC Super Heroes, Lego Batman 3: Beyond Gotham).

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Без урахування знижок, звичайна ціна Batman: Arkham Collection і Batman Trilogy становить по 850 гривень за кожен набір. Тому подібна роздача виглядає дуже привабливою пропозицією.

Epic Games Store
Epic Games Store стартувала масштабна акція

Майбутні акції. Наступного тижня після Batman Free Week, Epic Games Store буде роздавати чергову порцію відеоігор, включаючи симулятор реальності Everything і перевидання постапокаліптичного шутера Metro 2033: Redux.

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Теги: Техно Ігри
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