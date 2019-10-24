В Epic Games Store стартували попередні замовлення на гру Red Dead Redemption 2: ціна

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Red Dead Redemption 2: ціна
Red Dead Redemption 2: ціна / Фото з вільних джерел

Не так давно реліз вестерна Red Dead Redemption 2 на PC здавався примарним. Однак вже наступного місяця геймери отримають можливість зіграти в гру на власних комп’ютерах. Попередні замовлення на вестерн вже давно можна оформити в Rockstar Game Launcher, а тепер така можливість з’явилась й у користувачів Epic Games Store.

Ціна. Базова версія Red Dead Redemption 2 на PC в магазині Epic Games варує 899 гривень. За спеціальне видання, що включає трохи оригінального контенту, доведеться викласти 1 199 гривень.

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Найдорожча збірка оцінюється в цілком солідні 1 499 гривень. Дорогувато, але геймери можуть бути впевнені, що своїх грошей дітище Rockstar ще й як вартує.

У магазині Rockstar, нагадаємо, до самого релізу бойовика на передзамовлення діють знижки. Українські користувачі можуть купити базове видання за 899 гривень, а Ultimate Edition – за 1 199 гривень.

Трейлер гри Red Dead Redemption 2 на PC – дивіться відео

Дата виходу. Реліз Red Dead Redemption 2 в лончері видавця і магазині Epic Games відбудеться одночасно – 5 листопада. До Steam ковбойський екшен добереться місяцем пізніше.

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Теги: Техно Ігри
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