В Google Chrome з'являться нові офлайн-ігри

Браузер Google Chrome відомий своїми пасхалками – зокренма, вбудована гра Chrome dino, яка запускається при відсутності інтернет-з'єднання. Нещодавно в мережі з’явилась інформація про подальший розвиток ігрової начинки Chrome: поява культової "Змійки" та інших популярних тайтлів.

Що відомо про розробку? Як повідомляє відомий інтернет-ресурс 9to5Google з посиланням на портал ChromeStory, в нових збірках браузера Google з'явився багатообіцяючий код.

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За даними джерела, спеціальна сторінка Chrome під кодовою назвою joy буде являти собою ігровий хаб, вбудований прямо в браузер.

Розробка, ймовірно, в першу чергу призначена для Android-версії Chrome – сторінка буде представляти собою меню прокрутки з іконками різних ігор.



В Google Chrome з'виться гра "Змійка"

Перші ігри та дата запуску. За наявною інформацією, одними з перших "браузерних релізів" стануть знаменита "Змійка" та PROXX. Дата можливого анонса нової функції і детальний список нових вбудованих в Chrome ігор невідомі.

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