В "Google Картах" виявили незвичну уразливість: як це вдалося зробити

Одна із популярних функцій сучасних смартфонів – відслідковування дорожніх заторів через картографічні сервіси. Проте, як виявилося, робота таких систем не досконала та уразлива до "зломів".

Як вдалося "зламати" сервіс Google

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Саме це вдалося довести одному з користувачів завдяки десяткам смартфонів та власній винахідливості, повідомляє 9to5google.

Для свого експерименту "хакер" просто склав 99 смартфонів в невеликий візок, попередньо запустивши на кожному з них додаток "Google Карти". Потім він почав переміщатися по порожній дорозі, на якій в момент проведення експерименту не було жодної машини. Паралельно з прогулянкою ентузіаст відстежував своє переміщення на дисплеї власного ґаджета в тій же програмі.

Як зламати Google Карти – дивіться відео

Розпізнавши 99 пристроїв як таку ж кількість користувачів, сервіс практично миттєво став міняти стан завантаженості дороги, змінивши його колір із зеленого (вільний трафік) до бордового (повністю забита дорога).

Наявність великої кількості активних пристроїв в одній точці і невисока швидкість переміщення дали сигнал сервісу про наявність затору, хоча на ділі ситуація не змінилася.

За словами ентузіаста, в теорії за допомогою даного або схожого методу можна "зламати" міський трафік, перенаправляючи автомобілі в об'їзд порожньої дороги.

Що про це каже Google

В Google таку незвичайну "вразливість" фірмового картографічного сервісу поки не прокоментували.

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