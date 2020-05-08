В Google Lens з'явилися нові корисні функції

Додаток Google Lens використовується для розпізнавання об'єктів за допомогою камери і допомагає швидко знайти потрібну інформацію про те, що "бачить" смартфон. З черговим апдейтом додаток Google отримав кілька корисних функцій, здатних розширити список можливостей Android-смартфонів.

Нова версія Lens не лише копіює відсканований текст в буфер обміну смартфона, але й може відправити його на ПК з встановленим браузером Chrome останньої версії. Для цього обидва пристрої повинні бути зареєстровані в одній облікового запису Google, рохповідає xda-developers.

Цікаво Google Chrome на ПК отримає популярну функцію Android 10

Розширені можливості Google Lens

Крім того, користувачам більше не потрібно відкривати окремий додаток, щоб знайти значення слова або словосполучення. Тепер після виділення тексту в Google Lens, можна свайпом потягнути вгору вкладку пошуку Google і відразу отримати потрібну інформацію.

В оновленій версії програми також з'явилася можливість прослухати будь-який відсканований іноземний текст. За допомогою цієї функції користувач може почути коректну вимову незнайомих слів.

За заявою Google, нові функції вже доступні користувачам Android, дата виходу апдейта для iOS-версії додатка буде оголошена пізніше.

Відео демонструє нові можливості Google Lense:

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно