В Google Play з'явиться нова функція: що про це відомо

Через велику кількість низьких за якістю додатків та сотні клонів магазин Google Play перетворюється на справжнє звалище. Однак незабаром пошук контенту і навігація по магазину стануть ще більш дратівливими.

Пошуковий гігант попередив розробників, що вже у вересні 2019 року в Google Play відео почнуть відтворюватися автоматично, повідомляє Android Police.

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У зв'язку з цим авторам додатків необхідно переконатися, що їх ролики відповідають новим вимогам.

Розробники повинні відключити монетизацію відео на сторінці додатку до 1 листопада 2019 року, інакше відео буде заблоковано. У вересні 2019 року відео в Google Play почнуть відтворюватися автоматично. Так користувачам буде простіше знайти потрібний контент,

– зауважили в Google.

"У монетизованих записах може з'являтися реклама, яка заважає користувачам. До таких відео відносяться ролики з монетизацією на YouTube, а також ролики, в яких є контент, захищений авторським правом", – додали в компанії.



На Google Play чекають зміни

Які відео потрібно замінити? Щоб відео не заблокували, розробникам необхідно відключити монетизацію, прибрати контент, захищений авторським правом, і оновити URL на конкретне YouTube-відео.

Проморолики відображаються перед скріншотами на сторінці додатку і в рекламних областях Google Play. З вересня ці відео будуть запускатися автоматично при відкритті сторінки.

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Як це вплине на користувачів? Очевидно, що це вплине на споживання трафіку і буде додатково навантажувати процесор. Поки не ясно, чи зможуть користувачі відключити цю функцію.

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