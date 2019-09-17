В Google стався масштабний збій: що про це відомо

Вранці 17 вересня в роботі пошукової системи Google стався масштабний збій. Проблеми із пошуковиком почалася близько 3 години ночі та продовжуються досі. До слова, українці також постраждали від збоїв у роботі сервісу.

За даними сайту Downdetector, найбільше скарг про проблеми в роботі пошуковика Google надійшло із США, Японії та Австралії.

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Частина людей скаржилася, що у них www.google.com не працює ні на телефоні, ні на комп'ютері. Інші помітили помилку сервера – саме такі повідомлення стали приходити при спробі виконати пошуковий запит.



Карта збоїв в роботі Google



Від збоїв в Google найбільше постраждали такі українські міста: Київ, Львів, Харків, Рівне

Були скарги і на те, що Google працює тільки в додатку і то частково, наприклад, не завантажуються картинки. А ось в браузері Chrome у багатьох вилазило оповіщення про відсутність інтернет-підключення.

При цьому зранку 17 вересня в YouTube стало неможливо отримати код для вставки відео – він просто не відображається.



Карта збоїв в роботі YouTube

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