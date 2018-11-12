В грі Battlefield 1 вшанували пам'ять жертв Першої світової війни

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В грі Battlefield 1 вшанували пам'ять жертв Першої світової війни
В грі Battlefield 1 вшанували пам'ять жертв Першої світової війни / Фото з вільних джерел

Геймери вшанували пам'ять жертв Першої світової війни, влаштувавши наймасштабніший флешмоб в грі Battlefield 1. Об одинадцятій годині одинадцятого дня одинадцятого місяця гравці припинили стрілянину, ознаменувавши тим самим кінець збройного конфлікту.

Про це повідомляє 4PDA.

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Геймери, незважаючи на часом негативний образ в масовій свідомості, теж не позбавлені благородних почуттів. Вони допомагають товаришам, беруть участь в благодійних акціях і часто приходять на допомогу нужденним. Не всі, втім, готові з такою серйозністю ставитися до розваг і ігрового співтовариства, а тому благородну акцію перервали найнедорочнішим для випадку способом.

Багато країн колишньої Антанти відзначають 11 листопада День перемир'я, установлений на честь підписання договору про завершення Першої світової. У цьому році свято зустрічали з особливим розмахом: з моменту укладення угоди пройшло рівно 100 років.

На честь такої події геймери провели особливий захід і ненадовго забули про ворожнечу. Battlefield 1 була обрана не випадково: дії в бойовику розгортаються саме в часи війни початку XX століття. Гравці припинили стрілянину, ознаменувавши тим самим кінець збройного конфлікту.

Флешмоб в Battlefield 1 – дивіться відео

 

Раптовим затишшям на поле бою, на жаль, скористався один з учасників битви. Літак відкрив вогонь по бездіяльним фігурам на пляжі. Судячи з чату, він був не єдиним: бійці скаржилися, що деякі не дотрималися плану і продовжили битися.

Пізніше пілот вибачився за свої дії. Втім, навіть незважаючи на не зовсім злагоджену роботу, акцію відзначили профільні видання: задумка флешмобу була дійсно гідною.

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Теги: Техно Історія Ігри Battlefield
Джерело: Техно
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