В грі Call of Duty: Modern Warfare з'явиться Донецьк і "Донбас-Арена"

У грі Call of Duty: Modern Warfare з’явилася локація Donetsk Downtown, на якій можна розгледіти українське місто Донецьк. Зауважимо, проєкт від Activision та студії Infinity Ward побачив світ 25 жовтня на PlayStatin 4, Xbox One та PC.

Деталі оновлення. В Call of Duty: Modern Warfare користувачам буде доступна мультиплеєрна мапа Donetsk Downtown, на якій одночасно зможуть грати до 32 гравців. Поділ та найменування команд не матимуть нічого спільного з існуючими формуваннями. Не буде такого, що умовно "сили ДНР" битимуться з "Нацгвардією".

Читайте також: Epic Games подала позов до суду проти "балакучого геймера": причини скандалу

Крім того, картка не відтворює реальні бойові дії, зате на одному зі скріншотів можна розгледіти занедбаний стадіон, який нагадує Донбас-Арену.



Стадіон в Call of Duty: Modern Warfare, який схожий на "Донбас-Арену"

Також слід зазначити, що Донецьк не фігурує серед локацій сюжетної кампанії, тобто якихось заздалегідь заготовлених сцен, пов'язаних з містом теж не буде.



Скріншот з гри Call of Duty: Modern Warfare

Трейлер нової локації в грі Call of Duty: Modern Warfare – дивіться відео

Центральна частина Донецька служить лише декорацією. Крім Донецька, в списку мультіплеєрних карт є сирійське поселення і навіть лондонська площа Пікаділлі.

Читайте також: На гру Cyberpunk 2077 чекає приголомшливий фінансовий успіх, – аналітики

Пояснення авторів гри. Розробники Modern Warfare запевнили, що хочуть зобразити жорстокість сучасних битв набагато сміливіше, ніж зазвичай собі дозволяють ігри, але платою за це стала заміна реальних країн і угруповань на вигадані. Приміром той же Донецьк фігурує в Call of Duty: Modern Warfare під назвою Верданськ.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно