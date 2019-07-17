В грі Cyberpunk 2077 може з'явитися ще одна голлівудська зірка

Квест-директор компанії CD Projekt RED Матеуш Томашкевич в новому інтерв’ю виданню Game Media зізнався, кого б із голлівудських знаменитостей хотів побачити в проекті Cyberpunk 2077. На думку Томашкевича, Меріл Стріп добре вписалася б в сюжет гри.

На літній презентації CD Projekt RED приємно здивувала всіх появою Кіану Рівза в якості ігрового персонажа Cyberpunk 2077, зірвавши шквал овацій.

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Звичайно, особа Кіану використовувалася в багатьох іграх протягом багатьох років, від гри Matrix до турніру John Wick від Fortnite, який пройшов влітку 2019 року.

Яку роль отримав Кіану Рівз в Cyberpunk 2077? Зауважимо, роль Кіану Рівза в грі польської студії досить значна. Кажуть, що актор, який грає Джонні Сільверхенда, має більше діалогів, ніж будь-який інший NPC.

Трейлер гри Cyberpunk 2077 – дивіться відео

Хто з голлівудських зірок може з'явитися в Cyberpunk 2077? Меріл Стріп цілком би змогла вписатися в атмосферу Cyberpunk 2077 завдяки таланту вживатися в будь-яку складну роль.

Я люблю фільм "Диявол носить Prada", і було б чудово, якби вона зіграла одного з віртуальних героїв гри. Наприклад, вона відмінно б вписалася в образ одного з впливових співробітників корпорації, – зауважив Матеуш Томашкевич.

Крім вищезгаданого фільму "Диявол носить Prada", Меріл Стріп відома своєю чудово зіграною роллю Маргарет Тетчер в "Залізні леді" 2012 року.

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Кого зіграє Меріл Стріп? Якщо Стріп все ж потрапить в гру, її роль, ймовірно, буде значно менше, ніж у Рівза. Але вона зможе зіграти настільки ж ефектно, як в кіно, переконаний квест-директор CD Projekt RED.

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