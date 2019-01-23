В грі Fortnite Battle Royale з'явився сніговик: що він вміє

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В грі Fortnite Battle Royale з'явився сніговик
В грі Fortnite Battle Royale з'явився сніговик / Скріншот з відео

"Королівська битва" Fortnite отримала оновлення, з яким у шутері з’явився "Прихований сніговик". Цей предмет дає змогу геймеру сховатися на полі бою або відволікти супротивника.

Про це повідомляє Eurogamer.

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Якщо вибрати його в інвентарі і натиснути на кнопку основної атаки, гравець метне снаряд і створить сніговика, що руйнується. А при активації додаткової атаки під сніговика вдасться замаскуватися. Всього у нього 100 одиниць міцності, і він служить щитом для тих, хто в ньому зникне.

Користуватися сніговиком не дуже зручно через те, що при маскуванні не можна переходити в режим будівництва або вибирати в інвентарі інший предмет. В іншому випадку сніжна конструкція зруйнується, а ось пересуватися при використанні сніговика можна будь-якими способами. Новий предмет захований в будівлях, скринях і ламах з припасами і з'являється наборами по 5 штук.

В Fortnite з'явився "Прихований сніговик" – дивіться відео

Також з оновленням з Fortnite зникли квадромети, кишенькова фортеця і присоска. Заодно Epic Games запустила черговий тимчасовий режим "Снайперська дуель", де використовується лише зброя з прицілом, в тому числі вперше додана снайперська гвинтівка з глушником.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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