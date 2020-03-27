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В грі Half-Life: Alyx виявили відсилку до Death Stranding Хідео Кодзіми

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В Half-Life: Alyx знайшли коробку з логотипом компанії Bridges / Фото з вільних джерел

Дружба між популярними студіями часто призводить до появи незвичайних кроссоверів або "пасхалок". Одну з таких розробники залишили в свіжій VR-пригоді Half-Life: Alyx.

Що знайшли гемери

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Перев'язану жовтою стрічкою коробку з логотипом компанії Bridges із гри Death Stranding акуратно поклали на полицю у восьмому розділі під назвою "Полон".


Скріншот з гри Half-Life: Alyx

Користувачі Reddit відзначили, що з нею дійсно можна взаємодіяти, як і з більшістю предметів в Half-Life: Alyx, однак будь-якого прихованого сенсу у відсилці до Death Stranding вони не знайшли навіть після тривалих маніпуляцій.

Співпраця двох студій

Про колаборації Valve з Kojima Production стало відомо ще на початку березня. Тоді студія Хідео Кодзіми назвала точну дату релізу Death Stranding на персональних комп'ютерах, а також оголосила, що в ній з'являться косметичні предмети в стилі Half-Life, в тому числі хедкраб-шапка.

Про відповідну "пасхалку" в Half-Life: Alyx стало відомо тільки після виходу пригоди у віртуальній реальності, який відбувся 23 березня.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Valve Техно Ігри
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