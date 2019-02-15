В гру Call of Duty повернеться сюжетна кампанія: деталі

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В Call of Duty повернеться сюжетна кампанія
В Call of Duty повернеться сюжетна кампанія / Постер гри Call of Duty

В останньому квартальному звіті компанія Activision Blizzard поділилася своїми планами на наступну частину гри Call of Duty. За словами президента компанії Роба Костіча, шутер отримає масштабну сюжетну кампанію.

Відзначимо, що торішня Call of Duty: Black Ops 4 вийшла без одиночного режиму. Натомість у грі зробили акцент на мультиплеєрні битви, повідомляє DSOGaming.

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Схоже, це рішення оцінили не всі геймери, і тепер видавець пішов їм назустріч, підтвердивши наявність сюжетної кампанії в шутері. Також розробники обіцяють кооператив і безліч багатокористувацьких розваг.

Наступною частиною серії повинна стати Modern Warfare 4 від студії Infinity Ward.

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Теги: Техно Ігри Blizzard Entertainment
Джерело: 24 Канал
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