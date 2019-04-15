В гру Mortal Kombat 11 повертається ще один легендарний персонаж

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В Mortal Kombat 11 повернеться Кітана
В Mortal Kombat 11 повернеться Кітана / Фото з вільних джерел

Список ігрових персонажів Mortal Kombat 11 продовжує поповнюватися. Розробники оголосили про появу у грі справжнього ветерана всесвіту – войовничої красуні та принцеси зовнішнього світу Кітани.

Деталі про нового персонажа. Анонс традиційно супроводжувався демонстрацією бойових можливостей героїні.

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У представленому ролику Кітана розправляється з інсектоїдом Ді'Ворою, використовуючи свої фірмові віяла. До слова, раніше Кітана вже засвітилася в телевізійному трейлері, а тепер героїню, яка дебютувала в Mortal Kombat II ще в далекому 1993 році, показали у всій красі.

Анонс Кітани в Mortal Kombat 11 – дивіться відео

Наступні анонси. З чуток, наступним персонажем, якого покажуть фанатам, стане Смоук. На це натякнув батько серії Ед Бун в своєму Twitter-акаунті.

Дата виходу гри. Mortal Kombat 11 виходить вже 23 квітня на PS4, Xbox One, Switch та РС. Також нагадаємо, що днями з'явилися подробиці скасованого ремейка оригінальної трилогії.

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Теги: Техно Ігри
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