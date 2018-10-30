В Huawei відповіли на гучні заяви щодо камери смартфона Xiaomi Mi Mix 3

Під час анонсу флагманського смартфона-слайдера Xiaomi Mi Mix 3 голова компанії провокаційно заявив, що камера нового пристрою перевершує Huawei P20 Pro. Проте очільник Huawei не забарився із відповіддю на таку заяву.

Про це повідомляє SCMP.

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Проте Huawei P20 Pro як і раніше очолює рейтинг DxOMark за якістю камери. Xiaomi Mi Mix 3 знаходиться на рівні Samsung Galaxy Note 9 і HTC U12 +, ділячи з ними третє місце і поступаючись iPhone XS Max.

Незважаючи на підтверджене фахівцями лідерство, глава споживчого підрозділу Huawei Річард Ю вступив в полеміку з Xiaomi.

Найближчим часом жоден смартфон не зможе перевершити Huawei P20 Pro. Тільки ми самі зможемо перевершити себе,

– заявив Ю в соціальній мережі.

Нагадаємо, випущений навесні Huawei P20 Pro став першим смартфоном з потрійною камерою і відразу очолив рейтинги камер смартфонів. Представлений нещодавно Mate 20 Pro теж отримав потрійну камеру, але працює на більш потужному чіпсеті, проте в DxOMark його наразі не тестували.

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